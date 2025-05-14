Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении законопроект об искусственном интеллекте. Комментируя итоги рассмотрения, спикер палаты Ерлан Кошанов назвал документ "крайне важным и своевременным", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Обсуждение сегодня было оживлённым. Искусственный интеллект – это приоритетная отрасль, которая имеет колоссальное значение в современном мире. Его развитие уже сегодня оказывает глубокое влияние на практически все сферы человеческой деятельности, от здравоохранения и образования до промышленности и транспорта. И эта тенденция, несомненно, будет только усиливаться в будущем", - заявил Кошанов.

По его словам, Казахстан не должен отставать от мировых трендов. Президент страны уделяет особое внимание развитию ИИ – в том числе на недавнем заседании Национального курултая он вновь подчеркнул стратегическую значимость этой сферы.

"Сегодня несмотря на стремительное развитие применения продуктов искусственного интеллекта, пока только в редких странах есть правовая основа для его полноценного развития. В этой связи с учётом лучших международных практик нашими депутатами разработан данный законопроект", - отметил председатель мажилиса.

Среди ключевых положений документа: закрепление компетенций госорганов, установление "правил игры" для инвесторов и разработчиков, создание благоприятной среды для масштабного внедрения ИИ, а также защита прав граждан от возможных негативных последствий.