В мажилисе заслушали отчёт правительства о результатах исследований о влиянии изменения часового пояса на физическое и психическое здоровье населения, производительность труда и потребление энергетических ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

Исследование проводились в рамках реализации рекомендации фракции AMANAT по шести направлениям. Были привлечены авторитетные учёные и эксперты, научные институты. Изучен опыт разных стран со схожими географическими параметрами.

Перед депутатами выступил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.

"Сравнительный анализ показал, что во многих развитых европейских странах имеется схожее с Казахстаном время рассвета и заката. В этих условиях данные страны активно развиваются и имеют высокие показатели по развитию человеческого капитала. В этой связи правительство полностью поддерживает решение о внедрении единого часового пояса и считает его полностью обоснованным", – сказал вице-премьер.

Он акцентировал внимание на том, что результаты исследования подтвердили, что переход на единый часовой пояс не оказал негативного влияния на результаты образовательного процесса в стране, а также значительного влияния на ситуацию с ДТП и уличной преступностью.

Кроме того, на сегодня в семи районах Восточно-Казахстанской области проведена корректировка рабочего графика. Данная инициатива поддержана местными жителями.

На вопросы народных избранников ответили министры торговли и интеграции Арман Шаккалиев, науки и высшего образования Саясат Нурбек и другие представители правительства.

Со слов Шаккалиева, предварительные данные не выявили негативного воздействия изменения часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения и функционирование основных отраслей экономики.

Первый вице-министр здравоохранения Султангазиев отметил, что введение единого часового пояса привело к позитивным изменениям в сфере здравоохранения, наблюдается снижение числа заболеваний. Произошло снижение числа вызовов скорой помощи на 0,4%, уменьшение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями на 3,5%, психическими и поведенческими расстройствами на 1,6%, травматизмом на 3,3%, злокачественными новообразованиями на 1,7%. Это свидетельствует о положительном влиянии более рационального распределения времени на общественное здоровье.

"В своей статье в газете "Ана тілі" Глава государства подчеркнул, что правительство должно провести всестороннее исследование влияния смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. Сегодня правительство презентовало депутатам итоги данного научного исследования. Оно проведено с участием учёных, экспертов и показывает научную обоснованность решения о вводе единого времени в Казахстане", – сказал Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Резюмируя обсуждение, депутаты приняли результаты научных исследований правительства. Они отметили важность доведения итогов исследований до широких слоёв населения.

Кроме того, депутаты рекомендовали правительству совместно с местными органами власти, маслихатами провести адресную разъяснительную работу о прогрессивности и научной обоснованности перехода страны на единый часовой пояс. К ней следует подключить учёных, представителей экспертных кругов, лидеров общественного мнения. Необходимо также организовать соответствующую информационную кампанию в СМИ и соцсетях.

Помимо этого, с учётом запросов населения и зарубежного опыта следует продолжить практику на местах по изменению рабочего графика.