Мажилис одобрил проект Водного кодекса: Казахстан перейдёт на повторное водоснабжение

Мажилис одобрил в первом чтении проект Водного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам охраны и использования водных ресурсов, передает BaigeNews.kz.

Проекты разработаны в соответствии с поручением Президента по совершенствованию водного законодательства с учётом изменения климата и политики соседних государств.

В целях сохранения водного потенциала страны и рационального использования водных ресурсов в проекте нового кодекса в приоритет ставится их охрана. Вводится понятие "экологический сток" – объём воды, который должен оставаться в водных объектах для их сохранения.

При этом пересмотрен механизм определения лимитов водопользования, который будет рассчитываться в пределах объёма воды, оставшегося после определения экологического стока. Вместе с тем для пополнения и сохранения водного потенциала страны будут аккумулироваться и использоваться альтернативные источники воды, в том числе талые, паводковые и очищенные сточные. На уровне закона также определяются минимальные размеры водоохранных зон и полос.

Предусмотрено требование в течении двух лет с даты введения в действие нового Водного кодекса разработать планы поэтапного внедрения систем оборотного и (или) повторного водоснабжения на пять лет. Разрешения на специальное водопользование будет выдаваться только при наличии таких планов.