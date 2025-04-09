Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении
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Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса, передает BaigeNews.kz.
В рамках поправок предусматривается сокращение количества налогов и других обязательных платежей, а также налоговых льгот.
Так, например, ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора составят 25%, игорного бизнеса – 25%, социальной сферы – 10%, перерабатывающей отрасли – 10%, сельского хозяйства – 3%.
Базовая ставка остается на уровне 20%.
При этом специальные налоговые режимы сократят до трех.
Помимо этого предусматривается установление базового налогового вычета с заработной платы в размере 30 МРП, установленного законом о республиканском бюджете.
Депутаты также согласовали основные положения Налогового кодекса: что ждет Казахстан в налоговой сфере?
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