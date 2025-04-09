Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса, передает BaigeNews.kz.

В рамках поправок предусматривается сокращение количества налогов и других обязательных платежей, а также налоговых льгот.

Так, например, ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора составят 25%, игорного бизнеса – 25%, социальной сферы – 10%, перерабатывающей отрасли – 10%, сельского хозяйства – 3%.

Базовая ставка остается на уровне 20%.



При этом специальные налоговые режимы сократят до трех.

Помимо этого предусматривается установление базового налогового вычета с заработной платы в размере 30 МРП, установленного законом о республиканском бюджете.

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