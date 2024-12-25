Мажилис Парламента РК постановил принять закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств" и направить его в Сенат, передаёт BaigeNews.kz.

"12 ноября 2021 года в целях повышения статуса международного объединения и более тесного сближения тюркоязычных государств, а также повышения их роли на международной арене, главы государств Совета приняли решение об изменении названия "Совета сотрудничества тюркоязычных государств" на "Организацию тюркских государств". Целью Протокола, подписанного главами государств 11 ноября 2022 года в Самарканде, является внесение соответствующих изменений в Нахичеванское соглашение, подписанного 3 октября 2009 года. Вносимые Протоколом изменения закрепляют функции утверждения документов Секретариата за Советом министров иностранных дел, функции их окончательного принятия за Советом Глав государств", - говорится в сообщении пресс-службу Мажилиса.

Кроме того, Парламентская ассамблея тюркоязычных государств и Международная организация тюркской культуры определены как родственные организации, а Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия как аффилированные организации.

Наряду с этим, Положение о Совете Старейшин тюркоязычных государств будет не "утверждаться (приниматься)", а "одобряться" Советом министров иностранных дел.

"Вместе с тем, в качестве наблюдательных партнеров организации из Нахичеванского соглашения исключаются международные форумы. Вносимые Протоколом изменения в статью 16 Нахичеванского соглашения, касательно предоставления статуса наблюдателя при Организации тюркских государств образованиям, не является актом признания Республикой Казахстан таких образований ни в качестве государств, ни в качестве иных субъектов международного права. Комитеты Мажилиса положительно оценивают Протокол и предлагают его ратифицировать. С учетом изложенного Комитет по международным делам, обороне и безопасности вносит предложение о принятии Мажилисом Парламента проекта Закона Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств", - отмечено в информации Мажилиса.

Напомним, ранее страны-участники ОТГ договорились упростить грузовые перевозки.