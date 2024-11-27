Мажилис направил в Сенат законопроект о республиканском бюджете 2024-2026 годы

Мажилис принял во втором чтении проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", передает BaigeNews.kz.

В Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024-2028 годы внесены изменения в части уточнения прогноза параметров бюджета и Национального фонда на 2024 год.

Уточнённый прогноз доходов республиканского бюджета на 2024 год без поступления трансфертов определён в сумме 14,1 трлн тенге, что на 2 трлн тенге меньше утверждённого прогнозного плана. В частности, прогнозируется уменьшение по налоговым поступлениям на 3 трлн тенге, при этом по неналоговым поступлениям ожидается рост на 1 трлн тенге, поступления от продажи основного капитала увеличатся на 3,3 млрд тенге.

В результате целевой трансферт из Национального фонда планируется увеличить на 2 трлн тенге с объёмом изъятия 3,6 трлн тенге. Средства будут направлены на поддержание уровня регионального роста и финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов в условиях рисков снижения темпов роста ВВП.

Законопроект направлен в Сенат