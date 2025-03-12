Депутаты Мажилиса согласовали кандидатуру Рахимжана Дильдаева на должность члена Высшей аудиторской палаты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Татьяна Савельева сообщила, что комитет по финасовому бюджету по представлению председателя Мажилиса Парламента РК рассмотрел кандидатуру Дильдаева Рахимжана Мырзахановича для назначения на должность члена ВАП.

"Дильдаев Рахимжан, 1971 года рождения, окончил университет Аулие ата по специальностям "юрист" и "экономист-финансист",а также российскую академию народного хозяйства и государственной службе при президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом комитета по торговле и государственным закупкам администрации города Шымкента. Порядка 20 лет работал на различных должностях в структурах министерства государственных доходов и министерства финансов в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях и городе Алматы", - сказала она.