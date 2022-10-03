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Майор полиции угрожал сотруднику Антикора оружием в Алматинской области
Антикор прокомментировал видео, распространяющееся в социальных сетях, в котором человек в гражданской одежде угрожает применением огнестрельного оружия сотруднику Антикоррупционной службы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Выяснилось, что инцидент произошел ещё 22 сентября.
Правоохранители сообщили, что Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Карасайского района по факту получения денежных средств (взятки) в сумме 500 тысяч тенге за увод от уголовной ответственности.
"При проведении обыска майор полиции, не подчиняясь законным требованиям сотрудника Антикора, угрожал ему применением огнестрельного оружия. По этому факту зарегистрировано уголовное дело по статье 380 Уголовного кодекса ("Угроза в отношении представителя власти"). 29 сентября с санкции суда подозреваемый арестован", - сообщили в Антикоре.
Расследование продолжается.
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