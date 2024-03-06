Майнинг-фермы в Кыргызстане импортируют электроэнергию из Казахстана. Что говорят в Минэнерго
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Майнинг-фермы в Кыргызстане работают несмотря на дефицит электроэнергии в стране. Это возмутило депутатов. В министерстве энергетики парировали, что майнеры используют только импортируемую из Казахстана электроэнергию. Так ли это, ответили в Минэнерго РК, передаёт BaigeNews.kz.
"В августе 2023 года говорили, что если возникнет дефицит электроэнергии, то работа майнинг-ферм будет приостановлена. Вы говорите, что у нас нет дефицита, но у нас он есть. А когда есть дефицит, все майнинг-фермы должны прекратить свою деятельность", - сказала депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента, сообщает 24.kg.
По словам главы Минэнерго КР, майнинг-фермы - это частный бизнес и препятствовать их работе они не могут.
"Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с Казахстаном", - отметил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.
Однако его слова опровергли в Минэнерго Казахстана.
"Согласно достигнутых договорённостей руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Казахстана и Кыргызстана определены поставки электроэнергии из РК в КР с сентября 2023 года по апрель 2024 года в суммарном объёме до 1500 миллиона кВтч. Между ТОО "РФЦ по ВИЭ" (Единый закупщик электрической энергии) и ОАО "Электрические станции" заключён договор на продажу плановых объёмов экспортной электрической энергии исключительно в часы профицита (избытка) электроэнергии в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Экспортные поставки электроэнергии осуществляются исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС с целью дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объёмами поливной воды в предстоящий вегетационный период. Дальнейшее распределение электроэнергии внутри энергосистемы Кыргызской Республики является исключительной внутренней компетенцией энергетиков Кыргызстана", - говорится в официальном сообщении Минэнерго Казахстана.
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