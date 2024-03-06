Майнинг-фермы в Кыргызстане импортируют электроэнергию из Казахстана. Что говорят в Минэнерго

Майнинг-фермы в Кыргызстане работают несмотря на дефицит электроэнергии в стране. Это возмутило депутатов. В министерстве энергетики парировали, что майнеры используют только импортируемую из Казахстана электроэнергию. Так ли это, ответили в Минэнерго РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В августе 2023 года говорили, что если возникнет дефицит электроэнергии, то работа майнинг-ферм будет приостановлена. Вы говорите, что у нас нет дефицита, но у нас он есть. А когда есть дефицит, все майнинг-фермы должны прекратить свою деятельность", - сказала депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента, сообщает 24.kg.

По словам главы Минэнерго КР, майнинг-фермы - это частный бизнес и препятствовать их работе они не могут.

"Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с Казахстаном", - отметил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

Однако его слова опровергли в Минэнерго Казахстана.