Майнеры незаконно добыли криптовалюту на более 100 млн тенге в Шымкенте

Преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта) на территории Шымкента, изобличена сотрудниками АФМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Установлено, что в период с апреля 2023 по февраль 2024 года указанные лица организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге", - говорится в сообщении.

Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 годам ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге в виде 1000 шт. АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), незаконно добытых цифровых активов (Биткоины).



В целом, с начала текущего года выявлено 4 факта организации незаконных майнинговых ферм с преступным доходом почти 400 млн тенге.

"Отметим, что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, возрастают риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии потребителям и предпринимателям", - добавили в АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только при наличии соответствующей лицензии.