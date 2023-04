Майк Тайсон помешал Елене Рыбакиной в финале турнира в Майами

Финал казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и чешки Петры Квитовой на турнире Miami Open 2023 претерпел небольшую задержку из-за позднего прибытия легенды американского бокса Майка Тайсона,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Квитова прервала победную серию Рыбакиной из 13 матчей и разрушила ее надежды на завершение Sunshine Double, победив казахстанку в Майами и завоевав свой девятый трофей WTA 1000. Бывшая вторая ракетка мира выиграла матч в двух сетах — 7-6(14), 6-2.

Перед началом матча была небольшая задержка, пока Тайсон не занял место, потому что он немного опоздал на финал. Рыбакина ждала, пока все зрители сядут по настоянию судьи, прежде чем начать финал своей первой подачей. Видео момента с опозданием Тайсона представлено ниже.

Ранее третья ракетка мира, американка Джессика Пегула отреагировала на заявление казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (7-е место в рейтинге WTA) после поражения в финале турнира в Майами.

Iron @MikeTyson in the house for the women's final! 🎾🥊#MiamiOpen pic.twitter.com/Ty08tNLaBW