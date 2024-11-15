Майк Тайсон дал пощечину блогеру Полу на битве взглядов перед боем

Американский боксер Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола на церемонии "битвы взглядов" перед боем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Соперники смотрели друг на друга в упор, когда Тайсон неожиданно вскинул руку и ударил по щеке Пола. Блогер не воспринял это как провокацию драки, но сотрудники службы безопасности на всякий случай развели боксеров.

При взвешивании вес Тайсона составил 103,6 кг, Пола – 103,06 кг. Бой состоится в ночь на субботу, 16 ноября в американском Арлингтоне.

27-летний Пол известен по серии поединков по правилам бокса, у него 10 побед при одном поражении. У 58-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений.