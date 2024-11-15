Майк Тайсон дал пощечину блогеру Полу на битве взглядов перед боем
Сегодня, 14:59
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Сегодня, 14:59Сегодня, 14:59
141Фото: AP\TASS / Julio Cortez
Американский боксер Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола на церемонии "битвы взглядов" перед боем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".
Соперники смотрели друг на друга в упор, когда Тайсон неожиданно вскинул руку и ударил по щеке Пола. Блогер не воспринял это как провокацию драки, но сотрудники службы безопасности на всякий случай развели боксеров.
При взвешивании вес Тайсона составил 103,6 кг, Пола – 103,06 кг. Бой состоится в ночь на субботу, 16 ноября в американском Арлингтоне.
27-летний Пол известен по серии поединков по правилам бокса, у него 10 побед при одном поражении. У 58-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений.
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