Май 2025 года принесёт в Казахстан нестабильную и противоречивую погоду, передаёт BaigeNews.kz. В большинстве регионов температура воздуха окажется выше климатической нормы примерно на один градус, за исключением востока и юго-востока страны, где синоптики прогнозируют стандартные показатели.

Несмотря на общее потепление, осадков в этом месяце ожидается меньше обычного, и только на севере, северо-западе, а также в отдельных районах юга и юго-востока они будут в пределах нормы. Первая декада месяца ознаменуется неустойчивой погодой - дождями с грозами, усилением ветра и даже пыльными бурями на юге. Ясные дни будут редкостью, а температурный фон сильно варьироваться: от ночных заморозков на севере и востоке до дневной жары до +36 °C на юге страны.

К середине и концу мая ночные температуры будут держаться в диапазоне от +2 до +15 °C, дневные - от +10 до +30 °C, однако в некоторые дни возможны кратковременные заморозки при вторжении холодного воздуха. В таких погодных условиях весна продолжит удивлять казахстанцев своей переменчивостью.

Ранее мы сообщали, что Казахстан накроет дождями, грозами и пыльными бурями.