Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи посетил премьер-министр Казахстана
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, где ознакомился с ходом исполнения поручения Главы государства по обеспечению сохранности уникального памятника архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Мавзолей Х.А.Яссауи входит в архитектурно-исторический комплекс Туркестана, который ежегодно посещают более 1 млн человек.
Работы по сохранению надлежащего состояния мавзолея обусловлены воздействием естественных природных условий и нацелены на обеспечение сохранности уникального памятника архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Реконструкция ведется с августа прошлого года. На сегодняшний день в мавзолее установлены датчики измерения воздействия внешней среды и климатических факторов.
Научно-реставрационные ремонтные работы продолжаются.
Глава Правительства отметил важность проводимых работ по сохранению памятника культуры.
"Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи – драгоценное наследие не только казахского народа, но и всего человечества. Глава государства дал поручение сохранить его исторический облик. Это наша общая задача. Состояние мавзолея нужно держать на особом контроле", — сказал Олжас Бектенов и подчеркнул, что со стороны Правительства будут оказаны все меры поддержки проводимых работ.