Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи перевели под государственную охрану

Музей-заповедник "Әзірет Сұлтан" отныне будет находиться под государственной охраной. Соответствующее постановление подписано Премьер-Министром РК Олжасом Бектеновым, передаёт BaigeNews.

Известный исторический памятник — мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является первым казахстанским объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО и относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.

Учитывая его значимость и историко-культурную ценность, а также в целях обеспечения его сохранности, Правительством принято постановление о включении музея-заповедника "Әзірет Сұлтан" в перечень объектов подлежащих государственной охране.

Согласно документу безопасность объекта будет обеспечиваться соответствующими подразделениями органов внутренних дел.

Как известно, мавзолей был возведен на месте погребения тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия Ходжи Ахмеда Яссауи в городе Туркестане.

Мавзолей состоит из восьми помещений, которые расположены вокруг центрального, самого большого в комплексе зала — Казандыка.

В период с 1385 по 1405 гг. вокруг мавзолея был построен комплекс сооружений и сейчас в музей-заповедник входят мечеть, дворцовые залы — большой и малый аксараи, библиотека (китабхана) и хозяйственный комплекс, в который входят колодезная (кудукхана), кухня (асхана), жилые помещения (худжры) и другие.