Министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства сообщила о том, что выявлен ряд проблем, которые препятствуют сохранению и развитию культурного наследия по стандартами ЮНЕСКО, передает BaigeNews.kz.

Рекомендации международной организации в Казахстане выполняются не в полном объеме.

"На сегодняшний день обязательства, принятые в рамках Конвенций и рекомендаций ЮНЕСКО, выполняются не в полном объеме. В частности, близ древних городищ Талгар и Карамерген в Алматинской области, Койлык в Жетысуской области, Актобе, Кулан, Костобе и Орнек в Жамбылской области, а также у комплекса Акыртас отсутствует маркировка, законно оформленные областными акиматами охранные и буферные зоны. При ненадлежащем оформлении памятники, включённые в список ЮНЕСКО, зачастую воспринимаются как "заброшенные" или "незначимые" объекты", - сказала министр.

Она подчеркнула, что в силу физического нахождения этих памятников международного значения на территориях областей, обеспечением их сохранности и развития должны заниматься региональные акиматы.

По ее словам, в буферной зоне мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи идет строительство новых сооружений без согласования с Министерством культуры. Например, недавно стало известно о закладке фундамента для нового объекта (визит-центра).

В буферной зоне городищ Кулан и Койлык также отмечается увеличение количества строящихся объектов. Министр также отметил, что неразрешённой остается проблема несвоевременной уборки мусора вокруг территории древнего архитектурного сооружения. Мавзолеи Тектурмас и Жошы Хан, по существу, утрачивают свой исторический облик и находится под угрозой разрушения.