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Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами
Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев в Москве провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимисяв российских ВУЗах, возложил цветы к памятнику мыслителя Абая Кунанбаева, а также встретился с Председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным, передаёт BaigeNews.kz.
Во время встречи со студентами Председателем Сената была отмечена символичность даты ее проведения, которая практически совпала с Днём казахстанской науки. Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что именно талантливая образованная молодежь должна стать драйвером модернизации страны и источником обновления справедливого Казахстана. Поэтому вопросу качественного образования в Республике уделяется приоритетное внимание и ведется системная работа в этом направлении.
Кроме того, Спикер подчеркнул, что январские события потребовали серьёзного пересмотра действующей молодежной политики и ознакомил участников встречи с ходом реализации масштабных реформ в Казахстане, инициированных Главой государства.
"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая на открытии первой сессии Парламента VIIIсозыва, отметил, что представительные органы власти пополнились новой плеядой молодых политиков. Им предстоит привнести в общество новые ценности. За последние годы для вовлечения молодежи в сферу госуправления, активизации гражданского потенциала молодежи был инициирован ряд проектов и поправок в законы. При Сенате также действуют общественные проекты, призванные задействовать потенциал молодых экспертов в экспертизе законопроектов и реализации функций Парламента. Это Клуб молодых экспертов при Сенате и Школа аналитики. Приглашаю вас присоединиться к этим проектам", – отметил Маулен Ашимбаев в ходе беседы.
Ещё одной из важных тем стало обсуждение вызовов современного мира и того, как молодое поколение может на них ответить.
В ходе беседы Спикер Сената также рассказал студентам о том, что в 60-х годах прошлого столетия будущие видные казахские общественные деятели и ученые, обучавшиеся в высших учебных заведениях Москвы, основали объединение "Жас тұлпар", сплотившее не одно поколение.
"Главной идеей объединения "Жас тұлпар" стало прославление казахской культуры, духовности, искусства и литературы. Членами ассоциации были известные писатели, среди которых выдающийся ученый Мурат Ауэзов, ученый-демограф Макаш Татимов, основоположник молекулярной биологии в Казахстане Мурат Айткожин. Многие известные граждане нашей страны вели активную деятельность в ассоциации во время учебы в этом городе. Надеюсь, что добрая традиция преемственности будет продолжена, а полученные знания будут направлены на развитие нашей страны", – отметил Маулен Ашимбаев.
Также Спикер Сената Парламента РК встретился с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Маулен Ашимбаев поблагодарил российских коллег за активное участие в качестве международных наблюдателей на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Казахстана 19 марта этого года, а также за объективную оценку выборов. Спикер Сената подчеркнул, что выборы прошли в рамках политических реформ, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, и завершили большой электоральный цикл по перезагрузке всей политической системы Казахстана. Кроме того, собеседники обсудили перспективы взаимодействия с депутатами Госдумы по линии совершенствования правовой базы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и иных сферах.
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