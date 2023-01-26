Маулен Ашимбаев вновь стал председателем сената РК

Депутаты сената единогласно проголосовали за кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост председателя верхней палаты парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

Его на эту должность сегодня предложил президент Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 24 января Ашимбаев указом главы государства был повторно назначен сенатором, а накануне ЦИК официально зарегистрировал его и ещё девять новоиспечённых депутатов.

Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года в Алматы. Он окончил Казахский государственный национальный университет имени Кирова, стажировался в США. Также обучался в школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса.



В разные годы он трудился заместителем секретаря Совета Безопасности, заместителем руководителя администрации президента, был первым заместителем председателя партии Nur Otan, помощником президента, первым заместителем руководителя администрации президента. С 2022 года был избран спикером сената парламента вместо Дариги Назарбаевой.