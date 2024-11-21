Маулен Ашимбаев рассказал о своём знакомстве с Перизат Кайрат

"Я с ней не был тесно знаком. Вы знаете, что я, как человек публичный, посещаю разные мероприятия, и на этих мероприятиях я встречаюсь со многими людьми. Вот каждую, фактически, неделю. Ну, где-то в предыдущие годы, возможно, на каких-то мероприятиях она была, но каких-то тесных отношений у меня с ней нет", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По словам Ашимбаева, он знаком с Перизат Кайрат, так как часто посещает различные мероприятия. Но тесно никогда не общался.

Председатель Сената РК Маулен Ашимбаев прокомментировал задержание главы фонда Biz Birgemiz Kazakhstan (ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 (полное название) - прим. ред.) Перизат Кайрат. Об этом он рассказал в кулуарах Сената РК, передает BaigeNews.kz .

Также сенатор сообщил, что следствие выявит все незаконные факты по делу Перизат Кайрат, и виновные понесут строгое наказание.

"То есть здесь ни у кого не должно быть сомнений, следствие будет очень объективным, тщательным, и все факты они выявят. Если были хищения ― соответствующая ответственность. Эти лица будут наказаны", - добавил он.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов сообщил, что ВАП не имеет компетенции проверять благотворительные фонды. При этом в Мажилисе рассматривают поправки о внесении дополнительных компетенций, которые позволят проводить аудит в небюджетных организациях.

Напомним, что Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, ее также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

Ранее ИА BaigeNews.kz писало, что известно о Перизат Кайрат. Она в 2020 году участвовала в выборах в партию Nur Otan. Девушка также является обладательницей нескольких госнаград.