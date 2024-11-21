Маулен Ашимбаев рассказал о своём знакомстве с Перизат Кайрат
Он также отметил, что виновные лица по расследуемому делу понесут строгое наказание.
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Председатель Сената РК Маулен Ашимбаев прокомментировал задержание главы фонда Biz Birgemiz Kazakhstan (ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 (полное название) - прим. ред.) Перизат Кайрат. Об этом он рассказал в кулуарах Сената РК, передает BaigeNews.kz.
По словам Ашимбаева, он знаком с Перизат Кайрат, так как часто посещает различные мероприятия. Но тесно никогда не общался.
"Я с ней не был тесно знаком. Вы знаете, что я, как человек публичный, посещаю разные мероприятия, и на этих мероприятиях я встречаюсь со многими людьми. Вот каждую, фактически, неделю. Ну, где-то в предыдущие годы, возможно, на каких-то мероприятиях она была, но каких-то тесных отношений у меня с ней нет", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.
Также сенатор сообщил, что следствие выявит все незаконные факты по делу Перизат Кайрат, и виновные понесут строгое наказание.
"То есть здесь ни у кого не должно быть сомнений, следствие будет очень объективным, тщательным, и все факты они выявят. Если были хищения ― соответствующая ответственность. Эти лица будут наказаны", - добавил он.
Ранее председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов сообщил, что ВАП не имеет компетенции проверять благотворительные фонды. При этом в Мажилисе рассматривают поправки о внесении дополнительных компетенций, которые позволят проводить аудит в небюджетных организациях.
Напомним, что Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, ее также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
Ранее ИА BaigeNews.kz писало, что известно о Перизат Кайрат. Она в 2020 году участвовала в выборах в партию Nur Otan. Девушка также является обладательницей нескольких госнаград.
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