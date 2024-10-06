Маулен Ашимбаев отдал свой голос на референдуме по АЭС

Спикер Сената Маулен Ашимбаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель Сената отдал свой голос на избирательном участке №164 в здании столичной Национальной библиотеки.

После голосования Маулен Ашимбаев ответил на вопросы журналистов.

Спикер Сената отметил важность участия каждого гражданина на референдуме.

"Сегодняшний день имеет очень важное значение для нашей страны. Наверное, не будет преувеличением сказать, что сегодня исторический день для Казахстана. Мы сегодня видим реализацию концепции главы государства о слышащем государстве. Наш Президент всегда подчеркивает, что важнейшие решения, которые касаются будущего страны, важных аспектов жизнедеятельности нашего государства, не должны приниматься только государственными органами, в каких-то кабинетах, несколькими людьми. Такие решения должны широко обсуждаться в обществе. Должны быть услышаны различные мнения, должна быть дискуссия. И по итогам, с учетом мнения казахстанцев, должны приниматься такого рода стратегические решения. Поэтому сегодня мы видим конкретную реализацию концепции слышащего государства в Казахстане", — отметил Ашимбаев.

Вместе с тем, спикер Сената призвал всех граждан принять активное участие в референдуме.

"Это конституционное право, это ответственность наших граждан внести свой вклад именно в принятие такого важнейшего решения. Поэтому, надеюсь, казахстанцы сегодня проявят такую высокую гражданскую активность и примут участие в референдуме. Все вместе мы, все граждане нашей страны, сделаем важный шаг в сторону формирования демократического, справедливого Казахстана и формирования новой демократической политической культуры в нашей стране", — сказал Ашимбаев.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.

Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.

Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме.