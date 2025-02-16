Спортивный забег Taldau Run прошёл в Астане. Дистанцию вместе с участниками пробежал и председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Мероприятие объединило участников Клуба экспертов и выпускников "Школы аналитики" при Сенате, а также других сторонников здорового образа жизни.

Приветствуя участников забега, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Президент страны уделяет пристальное внимание вопросам развития спорта.

"По поручению Главы государства в этом направлении ведётся большая системная работа. Во всех регионах Казахстана успешно реализуются важные проекты по развитию профессионального, массового и инклюзивного спорта. Сегодняшний забег, организованный с участием "Школы аналитики", безусловно, станет значимым вкладом в общую работу в этом направлении", — отметил Маулен Ашимбаев.

Он также отметил символичность совпадения даты забега с окончанием IX Зимних Азиатских игр в Харбине, на которых казахстанские спортсмены показали блестящие результаты.

"Надеемся, что забег Taldau Run в скором времени станет доброй традицией и частью нетворкинга для участников "Школы аналитики", — сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Палаты акцентировал внимание участников и на том, что до окончания обучения в четвёртом потоке общественного проекта "Школа аналитики" осталось всего две недели. Поэтому важно активно и качественно использовать каждую встречу для совместного обсуждения идей, выработки предложений и инициатив.

Отметим, "Школа аналитики" нацелена на усиление аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных исследованиях, СМИ.