Маулен Ашимбаев и представители АНК возложили цветы к монументу "Қазақ еліне мың алғыс"

Спикер Сената Маулен Ашимбаев возложил цветы к монументу "Қазақ еліне мың алғыс", передаёт BaigeNews.kz. Участие в церемонии также приняли вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов и представители этнокультурных объединений.

Поздравляя казахстанцев с днем благодарности, Маулен Ашимбаев отметил, что праздник символизирует дружбу, солидарность и взаимопомощь.

"День благодарности – это еще один повод вспомнить о том, как даже в непростые времена наш народ выбирал единство и взаимопонимание. Проявлял милосердие, доброту и ответственность. На современном этапе очень важно сохранить и преумножить эти качества и ценности", – сказал Спикер Сената, обращаясь к участникам мероприятия.

В условиях мировой нестабильности особое значение приобретает умение народа сплотиться перед лицом современных вызовов, жить в мире и согласии, проявляя взаимоуважение и поддержку, подчеркнул спикер Сената.