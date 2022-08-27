Материнская смертность снизилась на 58 процентов в Казахстане

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Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций отметил положительную динамику в работе системы здравоохранения: материнская смертность снизилась на 58 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

"Снизилась общая смертность на 11 процентов, материнская смертность - на 58 процентов, смертность от болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания - на 17 процентов, туберкулеза на 12 процентов, злокачественных новообразований - на восемь процентов", - сообщил вице-министр.

В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи на 20 процентов увеличена заработная плата врачей. Для преодоления кадрового дефицита в 2021 году в регионы отправили работать 3034 молодых специалиста – это 96 процентов от общего количества выпускников. При этом в селах трудоустроили 606 специалистов.

"Для равного доступа ПМСП в период с 2019 по 2022 годы введены в эксплуатацию 304 объекта ПМСП. На 2022 год запланировано строительство 80 объектов ПМСП, из них введено шесть объектов. До конца текущего года будут внедрены новые подходы профилактики для сельских жителей и детей, расширены консультативно-диагностические услуги, продолжится развитие телемедицины и дистанционных медицинских услуг, амбулаторной реабилитации, III этап", - добавил он.

Также, по его словам, для развития сельского здравоохранения, районные больницы будут оснащены дорогостоящим медицинским оборудованием: 21 компьютерных томографа, 92 рентгенаппарата, 1099 единиц оборудования для службы родовспоможения.