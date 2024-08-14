Материал возвращён без исполнения - Военный суд о деле сына депутата Турлыханова

В Военном суде Алматинского гарнизона прокомментировали скандал с сыном депутата мажилиса Даулета Турлыханова. Парню ещё в мае решением суда ограничили свободу на два года, а он свободно гулял ночью по Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Судебный акт по делу в отношении Болат Н. своевременно был направлен на исполнение в ДУИС Астаны, по месту его регистрации. Службой пробации по Байконырскому району Астаны материал возвращён без исполнения в связи с тем, что адрес не соответствовал адресу по приговору. После чего судом проводились процедуры по установлению фактического места проживания осуждённого, так как при запросе его данных указывалось два адреса, которые находятся в двух городах. Департаментом Военного суда РК проводится проверка по установлению причин длительности указанных процедур. Приговор по делу передан в службы пробации по местам его регистрации в Алматы и Астане", - сообщили в Военном суде.

Напомним, скандал разгорелся после того, как юрист Анна Чернова опубликовала в соцсетях видео с участием Нурасыла Болата. Его сняли ночью на одной из улиц в Алматы. Юрист попросила Антикор начать досудебное расследование в отношении сотрудников КУИС.

В КУИС отметили, что приговор в отношении осуждённого поступил на исполнение в службу пробации лишь 14 августа, хотя его огласили, и он вступил в силу 14 мая. По приговору Нурасыл Болат был обязан в десятидневный срок встать на учёт.