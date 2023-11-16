Материал против гололёда изобрели в Казахстане

На Kaztraffic-2023 презентовали новый противогололедный материал без содержания соли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В отличие от традиционных ГПМ, разработанный в Казахстане состав эффективно противостоит образованию льда, не портит обувь, не разрушает асфальт и не вредит экологии.

В Минтранспорта отмечают, что главная особенность отечественной разработки – способность растапливать лед в широком диапазоне низких температур – от 0 до -30°C. Благодаря этому противогололедные свойства долго сохраняются после первичного растапливания наледи.

При этом содержащийся в составе кальций укрепляет прочность бетонных покрытий и защищает их поверхность от шелушения, а фосфор благоприятно воздействует на придорожные зеленые насаждения.

Авторы изобретения отмечают, что в отличие от существующих противогололедных жидкостей, в формуле нового реагента отсутствует хлористый натрий или обыкновенная соль, которая разрушает дороги, губит растения и портит обувь и детали автомобилей.

"Мы заметили, что зарубежные противогололедные технологии, которые хорошо работают до -10°C, лишь частично растворяют лёд, а с дальнейшим понижением температуры талая вода замерзает повторно. Поэтому дороги часто покрываются слоями льда, от чего гололёд только усугубляется. Для решения этой проблемы мы разработали принципиально иной ПГМ. Его состав быстро растворяет лед и не дает ему устояться до -30°C. Приглашаем всех желающих увидеть его эффективность и преимущества в лаборатории института", - сообщили в пресс-службе АО "КаздорНИИ".

После апробации на опытном участке институт планирует привлечь инвесторов и запустить широкое производство нового противогололедного средства.