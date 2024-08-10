Матери борца Демеу Жадраева вручили ключи от нового дома в Жаркенте

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев в торжественной обстановке встретился с серебряным призёром летних игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже, борцом Демеу Жадраевым и вручил ему нагрудной знак "Почетный гражданин области Жетысу". Также глава региона выразил особую признательность матери спортсмена Кулипе Бижановой и подарил ей ключи от нового дома в Жаркенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

"В народе говорят: "Великие рождаются от матерей". Поэтому выражаем благодарность матери Демеу, Вам, за воспитание достойного сына своего народа и выдающегося спортсмена. Свои уважение и почет мы адресуем, в первую очередь, матери", — сказал Бейбит Исабаев.

Вместе с этим аким области выразил признательность и заслуженным тренерам Казахстана, пришедшим на встречу, – первому тренеру борца Жумахану Тургамбекову и личному тренеру Боранбеку Коныратову, вручив им денежные подарки.

Отметив, что жители Жетісу с замиранием в сердце следили за каждым поединком земляка на ковре, горячо желая ему победы над соперниками, Бейбит Исабаев сказал:

"Мы хорошо знаем, что ты неоднократно становился призером чемпионатов Азии и Мира. Однако, главная мечта любого спортсмена - покорение вершины Олимпа. Думаю, к достижению этой мечты тебя привели твои сила и упорство, труд тренеров, поддержка родной страны, а главное – благословение твоей матери".

В свою очередь Демеу Жадраев поблагодарил за особый почёт, проявленный в отношении его матери.

"Сегодня вы специально пригласили мою маму и вручили ей ключи от нового дома – спасибо большое! В свое время мы четыре года учились в спортивной школе-интернате для одаренных детей имени Жаксылыка Ушкемпирова, которая стала мостом между дорогой в большой спорт и путевкой в жизнь. И сейчас получить звание "Почетный гражданин области Жетісу" - для меня высокая честь", - сказал Демеу Жадраев.

Напомним, заслуженный мастер спорта Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев завоевал для Казахстана серебряную медаль на летних играх ХХХІІІ Олимпиады в Париже. В ночь с пятницы на субботу спортсмена с почестями встретили в аэропорту Алматы.