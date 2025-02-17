Футбольный клуб "Кайрат " подписал соглашение о сотрудничестве с одной из самых популярных в СНГ стриминговых платформ – видеосервисом Кинопоиск, передаёт BaigeNews.kz.

Обе стороны не намерены останавливаться только лишь на трансляции матчей, но и собираются генерировать совместный развлекательный контент. В ближайшие 3 года – именно на такой промежуток времени рассчитано партнерство – нас ждет масса всего увлекательного.

Так, для болельщиков "Кайрата" в разделе "Спорт" на Кинопоиске появится отдельная клубная витрина, где будут доступны записи трансляций матчей, обзоры, а также дополнительный контент.

Уже на этой неделе Кинопоиск и ФК "Кайрат" представят эксклюзивное интервью с председателем Наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайратом Боранбаевым. В нем будут затронуты актуальные темы, касающиеся деятельности и развития клуба, а также недавний трансфер Дастана Сатпаева в английский "Челси".

"Мы рады, что все болельщики казахстанского клуба среди подписчиков Яндекс Плюса теперь получать возможность следить за успехами своей любимой команды на Кинопоиске. Мы создавать развлекательный контент вместе с действующим чемпионом Казахстана. Онлайн-трансляции – это новый уровень вовлеченности. Благодаря платформе Кинопоиск, матчи "Кайрата" можно будет смотреть", - отметил генеральный директор Яндекс Плюс в Центральной Азии и Кавказе Владимир Горбунов.

"ФК "Кайрат" становится первым казахстанским футбольным клубом, который запускает сотрудничество с Кинопоиском - ведущей цифровой платформой в сфере кино и развлечений. Теперь нашим болельщикам будет ещё проще следить за матчами команды: трансляции и обзоры станут доступнее благодаря экосистеме Яндекса. А дополнительно мы вместе с Кинопоиском подготовим для фанатов новые форматы клубного контента, которые позволят по-новому взглянуть на "Кайрат" и его историю", - прокомментировал генеральный директор ФК "Кайрат" Аскар Есимов.

Справочно:

Кинопоиск - видеосервис, входящий в комбинированную подписку Яндекс Плюс, которой на сегодняшний день пользуются уже более 1, 3 млн казахстанцев. Кинопоиск эксклюзивно показывает самые успешные фильмы и знаковые сериалы, произведенные в Казахстане: "Пацанские истории", франшизы "Бизнес по-казахски", "Хотя бы в кино", "Брат или брак", "Таптым-ау сенi", сериал "Мошенники" и многие другие. По данным видеосервиса, только за первое полугодие 2024 года, подписчики посмотрели более 10 миллионов часов контента, снятого в Казахстане