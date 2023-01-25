open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

t.me/rt_russian Сегодня, 22:40
160
Сегодня, 22:40
160
Фото: t.me/rt_russian

Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из России в Грецию

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины. Решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Казань получила право на проведение игры два года назад.

В прошлом году УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж из-за ситуации в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#футбол #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:40
160
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх