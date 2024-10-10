Матч Лиги наций УЕФА в Алматы: Для болельщиков пустят специальные автобусы

13 октября в 18:00 на Центральном стадионе Алматы пройдёт футбольный матч Казахстан – Словения в рамках Лиги наций УЕФА. Как болельщикам добраться до спортивной арены, сообщили в акимате, передаёт BaigeNews.kz.

Кассы стадиона продавать билеты на матч не будут, приобрести их можно только в Ticketon.

Вход на стадион откроют с 16:00.

"Билеты будут именные. Для прохода потребуется билет и документ, подтверждающий личность (удостоверение, паспорт, водительское удостоверение)", - отметили в акимате.

Для удобства болельщиков пассажиров будут усилены автобусные маршруты №34, 92, 118, 120, 120а, 79, 121. Дополнительно выделят бесплатные экспресс-маршруты. Они будут выезжать в сторону стадиона с остановок: ЖК Шугыла-City, Halyk Arena, Театр "Алатау", вокзал Алматы-1.