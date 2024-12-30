Утром 30 декабя начался матч между сборными Казахстана и Греции в рамках United Cup — турнира среди смешанных команд в Сиднее и Перте (Австралия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первыми встретились между собой мужчины — казахстанец Александр Шевченко (78-е место в рейтинге ATP) вышел на корт против греческого спортсмена Стефана Циципаса (11-е место). Итогом игры стала сенсационная победа Шевченко в двух партиях (6:4, 7:6). Матч продолжался 1 час 52 минуты.

Команда Казахстана выступает в группе "С". Ранее отечественные теннисисты оказались сильнее Испании (2-1). В состав национальной сборной на United Cup, помимо Александра Шевченко, вошли Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Дмитрий Попко и капитан команды Александр Недовесов.

Напомним, трое казахстанцев сыграют в основных соревнованиях Australian Open.