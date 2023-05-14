Мать высушила феном новорожденную дочь в Москве

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В Москве 41-летняя мать обожгла феном дочь, рожденную чуть больше трех недель назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Источник РЕН ТВ сообщил, что женщина решила после купания "подсушить" малышку феном.

В результате этого младенец получил ожог ноги, девочку доставили в медучреждение. После этого ее осмотрели медики.

"Женщина искупала свою дочь, а после решила высушить ребенка феном. Малышка получила ожоги, в итоге ее госпитализировали", – заявил источник.

По факту случившегося организована проверка.