Мать вымогавшего деньги подростка отделалась предупреждением в суде

В специализированном суде по административным правонарушениям Уральска рассмотрели административное дело в отношении матери 13-летнего Р., который вымогал и отбирал деньги, запугивал и преследовал 10-летнего мальчика, передаёт BaigeNews.kz.

Мать Р. в суде подтвердила, что её сын ударил Г., с сыном беседу провела, буллинг отрицала.

По словам матери Г., буллинг в отношении её сына длится около двух лет, он напуган, долгое время не говорил имя мальчика, который его запугал, от примирения категорически отказалась.

Факт буллинга Р. подтвержден в зале суда, обстоятельствами, установленными из протокола об административном правонарушении, заявлением потерпевшей, письменными пояснениями свидетелей и очевидцев и другими материалами дела.

Согласно части 1 статьи 127-2 КоАП ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечёт предупреждение либо штраф в 10 МРП.

Суд при наложении на мать Р. административного взыскания принял во внимание наличие у её на иждивении троих несовершеннолетних детей, отсутствие работы и постоянного дохода, отягчающих обстоятельств – не установлено.

"Суд постановил признать мать Р. виновной, на неё наложено административное взыскание - предупреждение", - сообщили в суде.

Аналогичное дело рассмотрели в суде имени Б.Майлина Костанайской области в отношении родителя несовершеннолетнего С. Мальчик устроил буллинг школьницы П. - оскорблял, угрожал, унижал и насмехался над П.

С учетом того, что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении ребенка (были жалобы), суд назначил взыскание – штраф в 25 800 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.