Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области

Сегодня в 04.29 утра на территории частного подворья в городе Житикара Костанайской области произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнём. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара и разбору завалов. В 06:08 пожар был локализован и полностью ликвидирован.



В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 г.р. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 г.р. не пострадал.



По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.



В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование. Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам.

Известно, что местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную.



МЧС настоятельно призывает жителей не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.