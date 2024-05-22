Мать-убийца предстала перед судом в Туркестане

В Туркестане начался суд над женщиной из Кызылорды, которую подозревают в убийстве своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Тела трёхлетнего мальчика и четырёхлетней девочки были обнаружены на одной из съёмных квартир в Туркестане в феврале этого года. Под подозрение попала их родная мать, женщину объявили в розыск. Её задержали через день в одной из гостиниц Шымкента. Отца погибших детей на суде признали потерпевшим.

В судебном акте говорится, что его жена пошла на жестокое преступление из-за нехватки внимания со стороны супруга. Выяснилось, что она по очереди вынесла своих спящих детей в коридор и задушила.

Адвокат подсудимой ходатайствует о проведении экспертизы на предмет психического расстройства своей подзащитной.