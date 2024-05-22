Мать-убийца предстала перед судом в Туркестане
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В Туркестане начался суд над женщиной из Кызылорды, которую подозревают в убийстве своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Тела трёхлетнего мальчика и четырёхлетней девочки были обнаружены на одной из съёмных квартир в Туркестане в феврале этого года. Под подозрение попала их родная мать, женщину объявили в розыск. Её задержали через день в одной из гостиниц Шымкента. Отца погибших детей на суде признали потерпевшим.
В судебном акте говорится, что его жена пошла на жестокое преступление из-за нехватки внимания со стороны супруга. Выяснилось, что она по очереди вынесла своих спящих детей в коридор и задушила.
Адвокат подсудимой ходатайствует о проведении экспертизы на предмет психического расстройства своей подзащитной.
"Ни одна мать не может убить своего маленького ребёнка. Просим вас назначить комплексную судебно-психиатрическую экспертизу", – сказала адвокат подсудимой Айнагуль Рустемова.
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