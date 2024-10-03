Мать убила ребенка с инвалидностью
Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05Сегодня, 13:05
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В Казнете появилась шокирующая информация об убийстве ребенка собственной матерью в поселке Боралдай Алматинской области, передаёт BaigeNews.
К слову, женщина забила ребенка, имеющего инвалидность.
В департаменте полиции Алматинской области этот факт подтвердили.
"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", – говорится в сообщении.
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