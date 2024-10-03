  • 3 Октября, 13:15
  • BAIGENEWS

Мать убила ребенка с инвалидностью

Сегодня, 13:05
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Мать убила ребенка с инвалидностью Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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В Казнете появилась шокирующая информация об убийстве ребенка собственной матерью в поселке Боралдай Алматинской области, передаёт BaigeNews.

К слову, женщина забила ребенка, имеющего инвалидность.

В департаменте полиции Алматинской области этот факт подтвердили.

"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", – говорится в сообщении.

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