Мать убила ребенка с инвалидностью

В Казнете появилась шокирующая информация об убийстве ребенка собственной матерью в поселке Боралдай Алматинской области, передаёт BaigeNews.

К слову, женщина забила ребенка, имеющего инвалидность.

В департаменте полиции Алматинской области этот факт подтвердили.

"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", – говорится в сообщении.