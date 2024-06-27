Женщина зарубила топором трехлетнюю дочь из-за обиды на мужа

Жительница Красноярского края, напавшая с ножом и топором на своих дочерей, отправлена судом под стражу. Одна из девочек погибла, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

"Подозреваемая в убийстве 3-летней дочки и попытке убийства 8-летней дочки заключена под стражу на 2 месяца", - сообщает прокуратура Красноярского края.

Женщина будет содержаться в ФКУ "Тюрьма в Минусинске" до 24 августа. С мерой пресечения она согласилась.

Во время суда подозреваемая заявила, что "совершила преступление из-за семейного конфликта, возникшего на фоне злоупотребления алкоголем", отмечается в сообщении. Кроме того, по словам ее мужа, незадолго до трагедии женщина начала вести себя неадекватно: злоупотребляла спиртным, плохо смотрела за детьми и беспричинно обвиняла его в изменах. "О случившемся ему по телефону сообщила крестная одной из девочек, которой женщина и призналась в содеянном", - добавили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в частном доме в поселке Курагино. Нетрезвая женщина заподозрила своего мужа в неверности и решила отомстить, напав на детей. Она схватила топор и ударила младшую дочь, ребенок скончался на месте. Затем схватила нож и ударила в шею старшую. Ее доставили в больницу, девочку прооперировали, сейчас ее состояние стабильное. Всего в семье воспитывались три дочери, одна из них не пострадала. Муж женщины находился в это время на работе.