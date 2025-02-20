Многодетная мать поступила в районную больницу для родов, но вскоре родные получили страшную новость – ни она, ни малыш не выжили., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КТК".

Родственники погибшей Гульнар Беищановой утверждают, что при поступлении в больницу она чувствовала себя нормально, и ничто не предвещало беды. Теперь семья требует наказать медиков, подозревая их в халатности.

Областное управление здравоохранения подтвердило факт нарушений в больнице. После проверки главному врачу объявили строгий выговор, а его заместителей рекомендовали освободить от должностей. Врачей, принимавших роды, временно отстранили от работы до завершения расследования.

"К сожалению, женщину мы потеряли, спасти ее не удалось. Были осложнения с необратимыми процессами. Однако говорить о причинах пока рано – идет уголовное расследование", – прокомментировала замруководителя управления здравоохранения Абайской области Асем Орынбаева.

Окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы. Семья Беищановой надеется, что расследование будет справедливым и виновные понесут ответственность.