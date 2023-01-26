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Мать сожгла ребёнка в печке в Акмолинской области Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59
478

Мать сожгла ребёнка в печке в Акмолинской области

Женщина, у которой случился выкидыш, сожгла плод в печке. Трагедия произошла в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности рассказали в полиции. По факту убийства начато досудебное расследование.

Об инциденте 26 января сообщила врач районной больницы. Она проводила плановый осмотр 32-летней жительницы Макинска, находящейся на 24 неделе беременности, и выяснила, что пациентка уже родила. 

"В ходе расследования предварительно установлено, что 24 января у женщины открылось кровотечение. За медицинской помощью она не обратилась. В результате дома произошёл выкидыш. Согласно показаниям акмолинки, плод, не подающий признаков жизни, она сожгла в горящей печи", - сообщили в полиции. 

Следствие ведётся по статье 100 УК РК - "Убийство матерью новорождённого ребёнка". 

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#убийство #беременность #Акмолинская область #криминал
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:59
478
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