Мать скрыла беременность 14-летней дочери и получила срок в Акмолинской области

Женщину в Акмолинской области осудили за то, что она скрыла беременность своей 14-летней дочери. Партнёром несовершеннолетней оказался 20-летний парень, передаёт BaigeNews.kz.

Мать в апреле 2023 года узнала, что её малолетняя дочь беременна.

"В нарушение требований статей 70, 71 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" она совершила действия, направленные на сокрытие следов преступления, и укрывательство преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица", - сообщили суть обвинений в суде.

Женщина купила в одной из аптек таблетки, вызывающие выкидыш, и дала их дочери. А в июне, заметив, что медикаментозный выкидыш не удался, привезла девочку в Астану на аборт. Мать обратилась в частную клинику. Врач-гинеколог в операции отказала и сообщила о факте в правоохранительные органы.

"С учётом характера и степени общественной опасности совершённого уголовного правонарушения, наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, приговором суда "К." признана виновной. Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Установлен пробационный контроль на весь срок назначенного наказания, с возложением отдельных обязанностей", - уточнили в суде.

Судебный акт вступил в законную силу.