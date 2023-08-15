Мать скончавшейся в спеццентре Караганды девочки не досчиталась пособия на ее счету

Мать скончавшейся девочки подозревает в растрате пособия по инвалидности администрацию центра по оказанию социальных услуг Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

Девятилетняя Вероника Врублёвская заболела в скандально известном центре 31 октября. У нее поднялась температура. Через неделю в больнице она скончалась. После похорон дочери Виктория направилась в банк, чтобы снять накопившуюся сумму пособия.

"По закону 70 процентов в пособия перечисляются центру оказания соцуслуг на содержание ребенка. Хоть Центр существует на государственные деньги, но 70 процентов с пособия всё равно снимаются у деток-инвалидов - это дополнительная финансовая помощь центру. А 30 процентов от пособия перечисляются на индивидуальный счет ребенка. Придя в банк после похорон, я обнаружила, что на счету находятся чуть больше 100 тысяч тенге вместо миллиона тенге, который должен лежать на счету дочери", - рассказала Виктория Врублёвская.

Женщина потребовала от госучреждения объяснений. Администрация центра предоставила отчет, в котором указала, что за четыре года нахождения девочки в учреждении ей покупали вещи.

"В отчете было написано, что для дочери покупали бюстгальтеры. Хотя ей всего девять лет. Какие бюстгальтеры. Также в отчете указано, что ей покупали туфли летние, туфли осенние, сапоги осенние, сапоги зимние. Зачем дочери нужны были сапоги? Вероника была не ходячая. Она вообще не вставала с кровати, только лежала. Ее диагноз – гидроцефалия и спинно-мозговая грыжа. Еще в отчете написано, что деньги снимались со счета на блузки, на юбки. Но при этом на дочери всегда были одни и те же вещи. Я за четыре года часто ездила в центр, чтобы навестить Веронику. И она всегда была в одной и той же рубашке, в одних и тех же штанишках, и была накрыта все четыре года одним и тем же одеялом!" - возмущена мама ребенка.

При этом обновки покупались каждый квартал, то есть четыре раза в году.

Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру Карагандинской области.

Напомним, что 30 июля были зафиксированы первые случаи отравления в Карагандинском центре специальных соцуслуг. Тогда у двоих детей началась рвота и жидкий стул.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Исполняющая обязанности директора центра отстранена от занимаемой должности.