Мать шестерых детей в Конаеве стояла в очереди на жилье, но не получила его

В Конаеве суду пришлось разбираться в вопросе о предоставлении квартиры местной жительнице. 46-летняя женщина, мать шестерых детей (брак зарегистрирован) с февраля 2015-го состояла в очереди на получение жилища из государственного жилищного фонда по категории "многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Верховного суда РК.

"Летом 2024-го через госжилфонд города распределил нуждающимся в жилье 85 квартир из многоквартирного жилого дома, 17 из которых – по категории "многодетные семьи". Однако состоявшей в очереди под номером 17 (по состоянию на август 2024 года) матери 6-х детей, обладателю подвески "Күміс Алқа", жилищная комиссия отказала в выделении жилья, ссылаясь на наличие у нее в Конаеве в частной собственности квартиры, приобретенной ею и ее супругом в 2021-м под заем (в залоге у"Отбасы банк")", - проинформировали в ведомстве.

Это решение многодетная мать оспорила в суде.

СМАС, рассмотрев дело, указал на следующее:

"С учетом этого и нормы п.3 ст.73 Закона "О жилищных отношениях" о том, что по данной категории, лица находящиеся в очереди не подлежат снятию с нее до получения жилища, иск удовлетворен. Суд обязал жилищную комиссию при акиме г. Конаева пересмотреть вопрос о предоставлении матери 6-х детей жилища из госжилфонда.

В соответствии с ч.2 ст.171 АППК, ответчик обязан исполнить решение суда в месячный срок, после вступления решения суда в законную силу и известить об этом суд", - резюмировали в Верховном суде.