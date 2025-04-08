В Актобе любовный треугольник между мужем, его женой и новой пассией закончился в зале уголовного суда. Причиной стали гневные сообщения в WhatsApp, которые сожительница посчитала оскорбительными, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет "Диапазон", мужчина, воспитывающий шестерых детей со своей законной супругой, ушел из семьи к другой женщине. Покинутая жена, не выдержав обиды, начала писать супругу гневные сообщения. Эти сообщения прочитала его новая сожительница — и обратилась в суд, обвинив жену в оскорблении чести и достоинства. Она потребовала 500 тысяч тенге компенсации морального вреда.

Женщина оказалась на скамье подсудимых. В суде она пояснила, что направляла сообщения только своему мужу, не упоминая ни разу его новую подругу. По её словам, за годы брака он не раз уходил к другим женщинам, и она в эмоциональном порыве писала ему резкие слова.

Однако, как выяснилось, супруги уже помирились, мужчина вернулся домой, и они вновь живут вместе, воспитывая шестерых детей.

Суд, изучив переписку, пришёл к выводу: речь шла о конфликте между мужем и женой, а третья сторона сама "воспринимала сообщения на свой счёт". В итоге женщину оправдали.