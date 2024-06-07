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Мать семерых детей вынуждена спать в полуразваленном доме после паводка в СКО

Сегодня, 08:44
АВТОР
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Марк Брюшко. Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44
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Фото: Марк Брюшко.

Паводок в селе Большая Малышка в СКО затронул 321 дом. Уровень воды, по рассказам местных, поднимался на полтора места. Разумеется после ее ухода не все смогли вернуться в обжитые места. У многих жилье стало аварийным. Но есть и те, кто опасается оставаться в своих домах даже несмотря на признание их пригодными для жизни. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с такими семьями и узнал, что не дает им покоя?

 

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