Мать семерых детей вынуждена спать в полуразваленном доме после паводка в СКО

Паводок в селе Большая Малышка в СКО затронул 321 дом. Уровень воды, по рассказам местных, поднимался на полтора места. Разумеется после ее ухода не все смогли вернуться в обжитые места. У многих жилье стало аварийным. Но есть и те, кто опасается оставаться в своих домах даже несмотря на признание их пригодными для жизни. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с такими семьями и узнал, что не дает им покоя?