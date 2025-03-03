  • 3 Марта, 13:06
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Мать семерых детей убили в Шымкенте

Полиция возбудила уголовное дело.

Сегодня, 12:30
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Unsplash Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
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Фото: Unsplash

В пресс-службе департамента полиции Шымкента подтвердили информацию о гибели многодетной женщины. Под стражу взяли ее мужа, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту смерти гражданки полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - прокомментировали в ДП.

Жуткими деталями происшествия поделился фонд "НеМолчи.kz", куда обратились дети 42-летней погибшей. По их словам, отец всегда бил маму и их тоже.

"Обстоятельства неизвестны. Но в доме были маленькие дети. 4-летний братишка говорит, как папа бил маму "штангой" по голове и потом сбросил её с окна кухни. Мы внимательно осмотрели фото тела: множественные гематомы, колото-резанные раны на руках, много кровоподтеков и главное: разбит нос, лоб, переносица", - говорится в публикации.

Отмечается, что все произошло 5 февраля. На данный момент дети находятся в госучреждении, скоро будет суд по определению их места жительства.

Также стал известен возраст детей: 22, 20, 15, 13, 11, 4 и 2 года. У них нет жилья. В связи с этим сотрудники фонда просят помочь им с данным вопросом.

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