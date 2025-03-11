Обстоятельства жуткой семейной трагедии расследуют в Алматы. Мать вместе с сыном упали из окна 18-го этажа. Женщина скончалась на месте. А за жизнь четырехлётнего ребенка сейчас борются врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла около шести утра на территории жилого комплекса комфорт-класса.

"Я приехал ближе к восьми часам утра. Мы наблюдали сильную суматоху. К тому времени тело женщины вроде уже забрали. Мы видели полицейских", - рассказал алматинец.

По словам соседей, 35-летняя женщина выпала из окна 18-го этажа вместе с ребёнком.

После падения с огромной высоты ребёнок чудом остался жив. Известно, что ему всего четыре года. Предположительно, он сын погибшей.

"Ребенок 2021 года рождения доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи бригадой скорой помощи с множественными травмами, полученными в результате падения с высоты. Госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние оценивается как крайне тяжёлое, угрожающее жизни. Лечение получает в полном объёме", - сообщил замдиректора Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Курметбек Токтар.

Возбуждено уголовное дело. В первую очередь правоохранителям предстоит выяснить, был ли это суицид, несчастный случай или убийство.