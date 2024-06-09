Мать с дочерью судились из-за оскорблений в ЗКО
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В Жанибекском районном суде ЗКО рассматривали дело, связанное с оскорблением матери её родной дочерью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Семейный конфликт рассматривали по статье 73 "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".
Судебное разбирательство показало, что дочь, находясь в собственном доме, проявила неуважение к своей матери, используя нецензурную брань и оскорбления в её адрес.
Подсудимая признала свою вину и попросила суд прекратить дело в связи с примирением с мамой. Потерпевшая подтвердила изложенное в протоколе, который был составлен полицейскими на основании её заявления. Женщина сообщила, что простила свою дочь, которая пообещала, что подобные инциденты больше не повторятся. Между ними состоялось примирение в рамках медиации.
Суд одобрил мирное соглашение между сторонами. Дело закрыли, а дочь, оскорбившую мать, освободили от ответственности. Постановление вступило в законную силу.
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