В перинатальном центре городской больницы №2 Шымкента 41-летняя мать родила здорового мальчика весом 6700 граммов, передаёт BaigeNews.kz.

Удивительный случай произошел естественным путем, без осложнений и хирургического вмешательства. Мальчик стал шестым ребенком в семье, в которой уже воспитываются четыре сына и одна дочь.

"Женщина смогла справиться с родами без операций, что является редким явлением при таких крупных детях. На данный момент и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей", - пишет "Отырар".

С начала года в Шымкенте на свет появилось уже 6719 младенцев, среди которых 3271 девочка и 3448 мальчиков.