- Стала известна дата возвращения Головкина на ринг 12:24 87
- Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов 11:43 225
- Упростить процедуру обследования на туберкулёз для бездомных просят в Костанае 11:21 240
- Маршрутный автобус сбил подростка в Петропавловске 10:43 326
- Уехать, нельзя остаться: почему из СКО эмигрирует население 10:33 601
- Коронавирусом за сутки заразились 50 казахстанцев 10:11 446
- Врач предупредила, какие пасхальные яйца нельзя есть 09:44 337
- Брутальным нокаутом казахстанец выиграл бой с мексиканцем 09:17 596
- Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая 08:41 393
- KEGOC устранил аварию на ЛЭП в Экибастузе 08:18 346
- Во Франции повысили пенсионный возраст 07:59 482
- Миграционные потоки: из Костанайской области уезжает больше граждан, чем приезжает 07:25 803
- Школьницы жестоко избили сверстницу в Семее 06:03 805
- Отказавшийся от казахстанского гражданства лидер "Барыса" нашел себе новый клуб 05:38 899
- Полицейский начальник избил подчиненного в Актау 04:22 847
- Драка в интернате Павлодарской области попала на видео 03:46 626
- Полуторогодовалый малыш из Кокшетау заразился корью в самолете 02:01 559
- Главбуха отдела образования Талдыкоргана задержали с миллиардом тенге 01:25 747
- В Павлодарской области ветром сорвало крышу больницы 00:32 629
- Возле Алматы произошло землетрясение 15.04.2023 642
- Metallica выпустила новый альбом после семи лет молчания 15.04.2023 696
- Житель Актау спас сову 15.04.2023 610
- Из-за непогоды ограничено движение на трассах в восьми областях 15.04.2023 549
- Циклон с Чёрного моря атакует Казахстан: погода на 16 апреля 15.04.2023 615
- Казахстанские теннисистки проиграли соперницам из Польши 15.04.2023 679
- Движение восстановлено ещё на нескольких республиканских трассах 15.04.2023 586
- Соцподдержку военнослужащих обсудили в регионах Казахстана 15.04.2023 599
- В ДТП на трассе Караганда — Сарань погиб мужчина 15.04.2023 581
- Из-за ветра, метели и снега отключилась ЛЭП длиной 460 километров 15.04.2023 617
- В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь 15.04.2023 820
- Буллинг в школах: Министр просвещения обратился к родителям 15.04.2023 688
- Движение восстановлено на ранее закрытых трассах в двух регионах страны 15.04.2023 821
- Пьяного мужчину спасли от прыжка с четвёртого этажа в Атырау 15.04.2023 628
- Стрельба и взрывы: в Судане начались столкновения между армией и спецназом 15.04.2023 808
- Какие авиарейсы задержали из-за непогоды в Казахстане 15.04.2023 647
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 1802
- Благодаря Рыбакиной Казахстан пробился на Кубок Билли Джин Кинг 15.04.2023 842
- Подросток погиб под прессом для тюкования сена в области Абай 15.04.2023 1059
- Более двух тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Астане 15.04.2023 647
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 10684
- Разрешено движение по ранее закрытым трассам Акмолинской и Костанайской областей 15.04.2023 804
- Более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские по заснеженным трассам 15.04.2023 608
- В Казахстан в апреле пришла зима 15.04.2023 773
- Актёры русского театра сыграли Козы Корпеш и Баян-Сулу 15.04.2023 698
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 928
- Токаев поздравил призёров чемпионата Азии 15.04.2023 754
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 823
- Креативный видеоролик ко Дню влюблённых опубликовала ТРК Президента 15.04.2023 842
- "У меня нет своего авто" — министр экологии о себе, смоге и сайгаках 15.04.2023 946
- Большинство продуктов в Улытау дороже, чем в Астане — Смаилов 15.04.2023 734
- Герофорд, Симменталь и Ангус: где в Казахстане разводят самый "премиальный" скот 15.04.2023 959
- Взрыв раздался после выступления премьер-министра в Японии 15.04.2023 907
- Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости СOVID-19 15.04.2023 912
- Почему Президент заговорил о нейросетях и искусственном интеллекте 15.04.2023 745
- Казахстанцы отмечают День влюблённых — Козы Корпеша и Баян-Сулу 15.04.2023 982
- Токаев поздравил православных с Пасхой 15.04.2023 735
- Казахстанка выиграла суд против "Правительства для граждан" 15.04.2023 1445
- Telegram-канал для владельцев дронов открыл регулятор Казахстана 15.04.2023 762
- Получившим повестку в армию россиянам запретили выезд из страны 15.04.2023 1004
- Какие браки распадаются в Казахстане чаще всего 15.04.2023 1232
- В WhatsApp появятся новые функции 15.04.2023 978
- Бомжи на остановках и перебои с водой. На что ещё жаловались астанчане акиму 15.04.2023 1065
- Авиарейсы задерживаются в Казахстане из-за непогоды 15.04.2023 943
- Водителей Астаны предупредили о гололёде 15.04.2023 1014
- Виновному в гибели казахстанского тренера на Иссык-Куле вынесли приговор 14.04.2023 933
- Убийство школьника и суицид его друга потрясли село в Алматинской области 14.04.2023 5654
- Движение ограничено на восьми участках республиканских трасс в Казахстане 14.04.2023 918
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1072
- Выставка столичных художников ADYR-ASPAN открылась в Астане 14.04.2023 1836
- Победы Рыбакиной и Путинцевой: как прошёл первый день Кубка Билли Джин Кинг в Астане 14.04.2023 1202
- Распространителя слухов о митинге из-за повышения цен на ГСМ ищут в Туркестанской области 14.04.2023 857
- В Алматы назвали дату окончания отопительного сезона 14.04.2023 1008
- Сплошной гололёд: движение транспорта ограничили на выезде из Астаны 14.04.2023 1044
- Крупный пожар в Конаеве: видео поделились в ДЧС 14.04.2023 976
- Елена Рыбакина упрочила преимущество Казахстана в матче против Польши 14.04.2023 1045
- Как рост цен на бензин в Казахстане повлияет на стоимость такси - эксперт 14.04.2023 1031
- Состоялся разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Ирана 14.04.2023 1071
- Каким будет курс доллара на выходных в Казахстане 14.04.2023 964
- Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по хоккею 14.04.2023 1049
- Мировой лидер по управлению водными ресурсами заходит в Казахстан 14.04.2023 1043
Сегодня, 11:43
225
225Фото: pixabay
Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов
В Узбекистане 22-летняя жительница Нукуса попыталась продать своего ребёнка. Девушку задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
Сообщается, что мать планировала продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов. Свой поступок она объяснила тем, что воспитывала ребёнка одна без мужа и работы, поэтому кормить малышку было нечем.
Полиция возбудила уголовное дело. Все обстоятельства выясняет следствие. Ребёнка забрали у матери и поместили в детский дом.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 1793
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 10567
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 924
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 822
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1068
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 2375
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1179
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1230
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2104
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1701
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1767
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1642
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1639
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1561
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1530
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1879
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1637
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1948
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1856
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1650
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1705
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1852
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2243
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1571
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1518
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10804
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1786
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1898
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1692
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2245
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2151
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3078
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2355
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2364
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5423
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3381
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1788
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2035
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1816
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1594
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6568
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1604
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1599
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2022
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1983
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2398
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1710
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1995
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2015
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2674
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8156
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9798
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2221
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1926
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2089
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2001
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4066
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1898
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2085
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2691
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2179
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2023
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2026
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27379
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3227
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2261
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2393
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1902
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2672
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13935
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19962
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2554
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2321
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16046
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2771
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2541
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13507
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2051
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2500
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 2156
-
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1180
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1237
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1413
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 1972
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1500
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1321
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1619
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2547
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1643
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1644
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1615
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1719
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1669
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1463
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1715
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1612
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1612
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1631
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1779
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1556
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2030
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1637
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1736
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2156
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1807
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1539
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1769
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1758
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1771
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1859
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2048
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2063
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2035
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1946
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2000
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1829
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2254
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1960
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1911
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1745
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2062
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2262
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2282
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1887
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1722
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2389
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1976
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1861
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2170
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3929
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2506
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2000
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2103
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2123
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1937
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2095
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2150
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2189
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2082
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1869
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2172
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2206
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2342
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2783
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2374
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2358
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2558
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3402
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2174
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2538
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2631
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2822
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2574
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3509
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3417
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3199
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3110
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3326
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3545
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 3057