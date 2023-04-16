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  • Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов
pixabay Сегодня, 11:43
225
Сегодня, 11:43
225
Фото: pixabay

Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов

В Узбекистане 22-летняя жительница Нукуса попыталась продать своего ребёнка. Девушку задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Сообщается, что мать планировала продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов. Свой поступок она объяснила тем, что воспитывала ребёнка одна без мужа и работы, поэтому кормить малышку было нечем.

Полиция возбудила уголовное дело. Все обстоятельства выясняет следствие. Ребёнка забрали у матери и поместили в детский дом. 

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Сегодня, 11:43
225
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