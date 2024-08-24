  • 24 Августа, 06:08
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Мать придавила младенца грудью в Павлодаре

Сегодня, 04:39
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 04:39
Сегодня, 04:39
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Фото: pixabay.com

В Павлодаре мать уснула с младенцем во время кормления и придавила его грудью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Несчастный случай произошёл 20 августа.  

"Умер младенец в возрасте 28 дней. Мама во время кормления ночью заснула и придавила его грудью", – рассказала педиатр Павлодарской областной детской больницы Жулдыз Шахитдинова. 

По её словам, за последнюю неделю это уже второй трагический случай. 

"За прошедший год вследствие механической асфиксии погибли 13 детей до года, в текущем году уже четверо, и только за прошедшую неделю двое", – сказала Жулдуз Шахитдинова. 

Врач рассказала, как избежать детских трагедий. 

"Нужно практиковать раздельный сон – покормили и уложили ребёнка в кроватку. Там не должно быть никаких лишних предметов: ни игрушек, ни балдахина, ни мягких бортиков, в которые ребёнок может уткнуться носом и задохнуться", – сказала Жулдуз Шахитдинова. 

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