Мать придавила младенца грудью в Павлодаре
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В Павлодаре мать уснула с младенцем во время кормления и придавила его грудью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Несчастный случай произошёл 20 августа.
"Умер младенец в возрасте 28 дней. Мама во время кормления ночью заснула и придавила его грудью", – рассказала педиатр Павлодарской областной детской больницы Жулдыз Шахитдинова.
По её словам, за последнюю неделю это уже второй трагический случай.
"За прошедший год вследствие механической асфиксии погибли 13 детей до года, в текущем году уже четверо, и только за прошедшую неделю двое", – сказала Жулдуз Шахитдинова.
Врач рассказала, как избежать детских трагедий.
"Нужно практиковать раздельный сон – покормили и уложили ребёнка в кроватку. Там не должно быть никаких лишних предметов: ни игрушек, ни балдахина, ни мягких бортиков, в которые ребёнок может уткнуться носом и задохнуться", – сказала Жулдуз Шахитдинова.
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