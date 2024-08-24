Мать придавила младенца грудью в Павлодаре

В Павлодаре мать уснула с младенцем во время кормления и придавила его грудью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Несчастный случай произошёл 20 августа.

"Умер младенец в возрасте 28 дней. Мама во время кормления ночью заснула и придавила его грудью", – рассказала педиатр Павлодарской областной детской больницы Жулдыз Шахитдинова.

По её словам, за последнюю неделю это уже второй трагический случай.

"За прошедший год вследствие механической асфиксии погибли 13 детей до года, в текущем году уже четверо, и только за прошедшую неделю двое", – сказала Жулдуз Шахитдинова.

Врач рассказала, как избежать детских трагедий.