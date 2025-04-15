В Атырау вновь начато досудебное расследование по делу о травмировании полуторагодовалого ребёнка в одном из городских детских садов. Инцидент произошёл летом 2024 года, однако до сих пор виновные не понесли наказания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

По словам матери мальчика, Акжан Нургазиевой, у её сына были зафиксированы ожоги второй степени на ягодицах и внутренней стороне бёдер. Женщина утверждает, что причиной стало халатное отношение сотрудников учреждения. Однако, несмотря на поданную в августе прошлого года жалобу, руководство детсада так и не предоставило объяснений, а дело несколько месяцев оставалось без продвижения.

"Я добиваюсь справедливости и хочу, чтобы руководство ответило по закону. Если дело не дойдёт до суда, я обращусь в Верховный суд. Сейчас сын уже в порядке, но очень боится воды — с трудом удаётся искупать его, всё время со слезами", — рассказала она.

После инцидента детский сад продолжил работу в обычном режиме. Воспитатель, при которой произошёл случай, уволилась по собственному желанию.

Как сообщила следователь отдела полиции Жулдыз Исамбергенова, в ходе проверки были установлены признаки преступления по части 2 статьи 306 УК РК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с этим 13 марта 2025 года уголовное дело возобновлено.